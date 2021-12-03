Руководство и сотрудники Государственного таможенного комитета, а также члены отряда "таможенник-волонтер" в очередной раз присоединились к кампании по посадке деревьев "Зеленый марафон", организованной общественным объединением IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов.

В рамках кампании, в которой приняли участие официальные лица и сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, центров ASAN xidmət, исполнительной власти Бинагадинского района, а также волонтеры, в поселке Ходжасан на 4 гектарах было высажено около 4 000 деревьев различных пород, соответствующих климату Апшеронского полуострова.

Отметим, что мероприятия по посадке деревьев в рамках кампании "Зеленый марафон" прошли сегодня в бакинском поселке Мушфигабад и других регионах страны.