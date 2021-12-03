Ангела Меркель в последний раз обратилась к гражданам Германии

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в субботу, 4 декабря, в последний раз на посту главы правительства обратилась к согражданам и призвала их прививаться от коронавируса, передают «Известия».

«У нас в виде эффективной и надежной вакцины есть в руках ключ к преодолению пандемии. Я настоятельно прошу вас – отнеситесь серьезно к коварному вирусу. Как раз новый вариант «омикрон», очевидно, еще заразнее, чем предыдущие штаммы. Вакцинируйтесь! Без разницы, будет ли это первая прививка или бустерная», – сказала Меркель.