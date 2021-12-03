У Саакашвили вновь начались проблемы со здоровьем
Депутат украинской Рады, возлюбленная Михаила Саакашвили Лиза Ясько заявила, что опасается по поводу здоровья экс-президента Грузии, передает Interpressnews.ge.
«Михаил Саакашвили голодал на протяжении 50 дней, поэтому он должен находиться в больнице не менее 100 дней, т.к состояние его здоровья требует постоянного наблюдения», – сказала Ясько.
При этом она добавила, что у третьего президента Грузии появились новые симптомы, однако врачи утверждают, что состояние его здоровья улучшается с каждым днем.
«У меня есть возможность сравнить его состояние и поговорить с ним. Искренне хочу вам сказать, что Михаилу Саакашвили стало только хуже – у него опухло лицо, на теле появилась сыпь. Я не врач, но вижу все. Начались проблемы со зрением, у него очень низкий гемоглобин, чувство слабости. Через несколько минут после общения он устает и нуждается в отдыхе. Да, он встает с постели, но двигается с трудом», – сказала девушка Саакашвили журналистам.
Что касается политических планов бывшего президента, то, по словам нардепа, в Грузии все еще идет борьба за перемены.
«Его политический план по-прежнему состоит в том, чтобы бороться за перемены в Грузии, и эти изменения произойдут в ближайшее время. Однако люди должны быть активными и не сдаваться», – сказала Ясько.