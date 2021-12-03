Дмитрий Медведев переизбран председателем правящей партии в России

Зампредседатель Совета безопасности Российской Федерации, экс-президент страны Дмитрий Медведев переизбран председателем правящей партии – «Единая Россия», передает ТАСС.

«Мы и дальше обязаны работать со всеми, кто к нам обратился. Будем стараться помочь каждому человеку вне зависимости от его политических убеждений», – заявил бывший президент России во время своего выступления.

Также, выступая на съезде партии, Медведев доложил, что России удалось избежать сверхтяжелых последствий в период пандемии коронавируса.