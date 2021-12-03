Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:59

Как уже сообщалось, на днях были объявлены итоги инвестиционного конкурса по приватизации 85-процентного пакета акций ОАО «Azərtütün», принадлежащего «Азербайджанской промышленной корпорации». Победителем конкурса стала ЗАО «Tabaterra Leaf», выложившая за пакет акций 17 миллионов 281 тысячу 464 маната. Еще 6,3 миллиона манатов компания направит в государственный бюджет и, кроме того, подготовит инвестиционную программу для компании «Azərtütün» на сумму не менее восьми миллионов манатов. ОАО «Azərtütün» было создано в 2018 году на базе предприятия по производству и переработке табака ООО «İnter Tobaco», которое, в свою очередь, возникло за счет кредитов Международного банка Азербайджана. Все имущество «İnter Tobaco» - табачный завод и четыре пункта по сушке табака были предоставлены Межбанку в качестве залога.

Впоследствии кредиты никто не вернул, а заложенное имущество вместе с другими бизнес-активами, созданными на средства банка, были переданы ЗАО «Аграркредит», на баланс которого тогда переводили все «токсичные» активы Межбанка. Комплекс «Azərtütün» был выставлен для приватизации в апреле этого года специальным распоряжением президента, в котором, в частности, указывалось, что приватизация должна быть проведена в формате конкурса с участием как местных, так и иностранных инвесторов. Уставный капитал ООО «Аграрного промышленного комплекса «Azərtütün» оценивается в 22 миллиона 257 тысяч 298 манатов. На его балансе числятся 266 современных сушильных камер, склады, офисы, четыре участка по производству и переработке табака в Балакене, Закатале, Гахе и Шеки, а также предприятие по переработке табака в Закатале. Теперь - о компании, купившей 85-процентный пакет акций ОАО «Azərtütün». ЗАО «Tabaterra Leaf» расположено на территории шелковой фабрики Ховлу в Сумгаите на улице Мира, 18 и было зарегистрировано 24 апреля этого года (по совпадению, именно в тот день, когда «Azərtütün» выставили на приватизационные торги). Уставный капитал ЗАО составляет 5 тысяч манатов, его законный представитель - Эльман Башир оглы Джаваншир, который является также законным представителем ЗАО «Tabaterra» – ведущего производителя сигарет в Азербайджане. ЗАО «Tabaterra» с уставным капиталом 78 миллионов 10 тысяч манатов было зарегистрировано в 2017 году.

В том же году компания стала резидентом Сумгаитского химического промышленного парка и открыла фабрику по производству табачных изделий. На фабрике «Tabaterra» производятся в соответствии с международными стандартами сигареты трех видов. Предприятие, построенное по британским, немецким и итальянским технологиям ежегодно производит 11 миллиардов штук сигарет с фильтром. Стоимость проекта составила около 50 миллионов долларов. На церемонии открытия фабрики было официально заявлено, что «Tabaterra» способна удовлетворить 80 процентов потребностей страны в табачных изделиях. Между тем, Эльман Башир оглы Джаваншир, зарегистрированный в качестве законного представителя компании «Tabaterra Leaf», является племянником депутата Милли Меджлиса Джаваншира Фейзиева - главы компании «Avromed», имя которого упоминается в связи со скандалом вокруг отмывания денег в Великобритании, где, в частности, были арестованы многомиллионные средства на банковских счетах Фейзиева и членов его семьи. По утверждению британской газеты The Evening Standard, одним из членов семьи Фейзиева, банковские счета которого были заморожены по требованию Национального криминального агентства Великобритании, является Эльман Джаваншир - один из руководителей многогранной бизнес-империи депутата Фейзиева. На его банковском счету было обнаружено чуть больше одного миллиона фунтов стерлингов.