Эрдоган переименовал «Турцию» на «Türkiye»
Новым экспортным брендом Турции, который нацелен на повышение узнаваемости продукции страны по всему миру, станет «Türkiye». Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство «Анадолу».
Отмечается, что отныне турецкую продукцию будут представлять под единым брендом «Made in Türkiye» вместо «Made in Turkey». Данный термин намерены использовать при переписке с зарубежными странами-партнерами.
«Название «Made in Türkiye» глубже отражает культуру и ценности народа Турции», - объясняется в документе.