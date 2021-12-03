Итальянец надел фальшивую руку, чтобы не прививаться от коронавируса

В Италии мужчина прибег к крайним мерам, чтобы не получить дозу прививки против коронавируса, явившись в пункт вакцинации с силиконовой рукой. Об этом пишет газета La Republica.

Согласно данным издания, итальянец смоделировал искусственную руку, включая плечо, покрыв область дельтовидной мышцы силиконом.

Тем не менее, обман раскрылся – медсестра заставила закатать рукав, обнаружив, что пигмент искусственной кожи «слишком светлый».

В настоящее время итальянской полицией ведется расследование. Также стало известно, что мужчину-антиваксера уже отстранили от работы из-за отказа от вакцинации.