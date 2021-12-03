США нанесли удар по «Аль-Каиде», возможны жертвы среди мирного населения

«Соединенные Штаты Америки в пятницу, 3 декабря, нанесли удар по одному из главарей террористической организации «Аль-Каида» в Сирии». Об этом заявил официальный представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, удар был нанесен с помощью беспилотника недалеко от Идлиба. Согласно первичному анализу, возможны жертвы среди мирного населения.

Он также отметил, что ведется расследование последствий удара. Официальный Вашингтон пока не прокомментировал ситуацию.