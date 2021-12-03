Война России с Украиной откладывается горячая тема
В Стокгольме на полях министерского заседания ОБСЕ состоялась 40 минутная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Реакция на нее в Вашингтоне и Москве была разной.
«Топ-дипломаты США и России обменялись обвинениями при обсуждении Украины», – пишет Washington Post. В российской столице считают встречу в Стокгольме полезной и надеются, что она даст толчок к контакту между Владимиром Путиным и Джо Байденом. «Хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни», – заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Речь идет о виртуальном контакте и если он окажется успешным, то можно будет говорить о полномасштабной встрече двух лидеров в первой половине будущего года.
До этого в течение как минимум двух недель в американской печати ежедневно, со все возрастающим накалом, обсуждались агрессивные действия Москвы против Украины и ее предполагаемые планы начать вторжение против Незалежной. Об этом подробно информировали своих читателей Washington Post и Politico, но тон задал Bloomberg. Ссылаясь на сведения западных разведок, он говорил о войне как о чем-то предопределенном.
Так агентство сообщило и о «деталях» военной операции: российские войска начнут наступать клиньями с трех сторон – со стороны Крыма, материковой границы и через Белоруссию. В операции, пишет агентство, могут участвовать 100 батальонных тактических групп, то есть около 100 тыс. военных, а около половины тактических групп уже заняли свои позиции. По словам источников Bloomberg, план охватывает большую территорию и подразумевает подготовку к «потенциально длительной оккупации».
Такое ощущение, что осведомитель Bloomberg находился в зале российского генштаба, где генерал армии Сергей Шойгу чертил на карте красные стрелы нападения на Украину.
Определенный элемент комизма всей этой ситуации придало то, что Киев до поры до времени в упор не видел признаков военной угрозы со стороны России. «Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит тех угроз, о которых заявил ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов». Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Ранее в интервью изданию «Милитари таймс» К.Буданов заявил о возможности вторжения России в Украину зимой 2022 года.
Эту новость и подхватили западные СМИ. В Киеве только пожали плечами и, вероятно, подумали: «Нам же лучше. Мы под это дело сейчас попросим от НАТО новые миллионы на военную помощь».
Но в дружественных Украине странах продолжали нагнетать атмосферу. С их подачи западный читатель узнал, что такое rasputitza. Как ему сообщили, если российские танки и вторгнутся, то это будет лишь в январе-феврале, поскольку раньше их гусеницы завязнут в осенней жиже. Кто-то из западных обозревателей додумался до того, что для наступления на Киев Днепр должен замерзнуть и покрыться льдом, иначе танки по нему не пройдут. Совсем по Гоголю: редкий танк доплывет до середины Днепра.
К хору обвинителей присоединились и многочисленные евродепутаты. Один их них, некто Бернар Гетта напоминает о былых планах Кремля создать так называемую «Новороссию» – оккупировать значительную территорию русскоязычной восточной части Украины с захватом Мариуполя и Харькова и таким образом соединить ДНР и ЛНР с Крымом.
Возможно, такие идеи и бродили в 2014 году в голове тогдашнего помощника президента В.Суркова. Но они быстро рассеялись. Главных причин этого было две - жители, которых готовились освободить от «киевских бандеровцев» не проявили слишком большого энтузиазма для перехода под российский протекторат. Наконец, чтобы осуществить эту авантюру потребовалось бы выставить огромное количество блок-постов на всей предполагаемой границе размежевания, которая прошла бы через густонаселенную территорию. А таких сил, как доказали военные эксперты, у России просто нет.
Именитые российские политологи уверяют, что у Кремля нет и не было никаких планов нападать на Украину. Зачем ему надо задействовать силы, сопоставимые с танковыми ударами вермахта в 1942 году - только для того, чтобы спровоцировать политический кризис в Киеве? Но там этот кризис и так нарастает с каждым днем. Вспомним недавнее предупреждение президента В. Зеленского о том, что на 1 декабря планируется госпереворот, который осуществят олигархи (между строчками читалось – с помощью «треклятых москалей»). Ему нужно было бы еще назвать точное время переворота, скажем полдень.
Зеленского никто свергать не стал ни в первый день зимы, ни позднее. А в Фейсбуке появилась присказка моих украинских френдов: «Вышел я за ворота, нет переворота!»
Независимый военный аналитик Александр Гольц подробно доказывает, что по сути никакой масштабной мобилизации военных у границы с Украиной не происходило, большинство частей уже были до этого расквартированы там на постоянной основе. А если и есть укрепление этой западной границы России, говорят все без исключения эксперты, так это в ответ на экспансию военной инфраструктуры НАТО и приближение ее к России, о чем безустанно, с большой озабоченностью говорит президент Путин.
Главная опасность заключается в том, что если Киев решит силой решить конфликт с Донбассом и Луганском, то батальоны этих непризнанных республик вряд ли смогут оказать сопротивление окрепшей в последние годы украинской армии. И тогда им неизбежно придут на помощь российские войска, что действительно даст начало масштабной войне между двумя странами.
Что в этой ситуации предпримет НАТО?
Ничего не предпримет. «Перед США стоит дилемма, – говорит Майкл Кофман, cпециалист по России двух ведущих исследовательских центров Вашингтона: Kennan Institute и Woodrow Wilson International. – Ничего не делать - не выход. Но мы не будем воевать с Россией из-за Украины. Трудность в том, что, посылая серьезные сигналы о нашей поддержке, которую мы не сможем оказать, если произойдет самое худшее, мы резко понижаем доверие к нам в мире».
Американские политологи успокаивают себя тем, что прошлой весной Россия также провела масштабную переброску военных к своей западной границе, но тогда это, считают в США, было предпринято с тем, чтобы усилить позиции Москвы перед встречей Путина и Байдена в Женеве. «Может быть Кремль и сейчас проделывает этот финт перед предполагаемой встречей двух лидеров в начале будущего года?» – спрашивают себя эксперты. – А если это не блеф?
Совершенно очевидно, что если виртуальный, а потом и саммит лицом к лицу и состоятся, то центральное место на них займет украинская тематика. И Путин вновь скажет Байдену о недопустимости приема Украины в НАТО, что станет для России «красной чертой».
Как пишет Wall Street Journal, в своих отношениях с Россией «администрация Байдена рассматривает варианты от противодействия до дипломатии». И, возможно, осторожный Байден склоняется ко второму варианту.
«Сам факт встречи в Стокгольме говорит о том, что реализуется дипломатический формат переговоров, – говорит известный российский политолог Алексей Макаркин.
В чрезвычайно напряженной обстановке, которая сложилась между Россией и США важны даже мелочи. Российские СМИ обратили внимание, что в Стокгольме Лавров впервые назвал своего американского коллегу по имени.
Пока идут переговоры, войны не начинаются – эта аксиома была и остается чрезвычайно актуальной.