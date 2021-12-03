Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 17:25

В Стокгольме на полях министерского заседания ОБСЕ состоялась 40 минутная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Реакция на нее в Вашингтоне и Москве была разной. «Топ-дипломаты США и России обменялись обвинениями при обсуждении Украины», – пишет Washington Post. В российской столице считают встречу в Стокгольме полезной и надеются, что она даст толчок к контакту между Владимиром Путиным и Джо Байденом. «Хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни», – заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Речь идет о виртуальном контакте и если он окажется успешным, то можно будет говорить о полномасштабной встрече двух лидеров в первой половине будущего года.

До этого в течение как минимум двух недель в американской печати ежедневно, со все возрастающим накалом, обсуждались агрессивные действия Москвы против Украины и ее предполагаемые планы начать вторжение против Незалежной. Об этом подробно информировали своих читателей Washington Post и Politico, но тон задал Bloomberg. Ссылаясь на сведения западных разведок, он говорил о войне как о чем-то предопределенном. Так агентство сообщило и о «деталях» военной операции: российские войска начнут наступать клиньями с трех сторон – со стороны Крыма, материковой границы и через Белоруссию. В операции, пишет агентство, могут участвовать 100 батальонных тактических групп, то есть около 100 тыс. военных, а около половины тактических групп уже заняли свои позиции. По словам источников Bloomberg, план охватывает большую территорию и подразумевает подготовку к «потенциально длительной оккупации». Такое ощущение, что осведомитель Bloomberg находился в зале российского генштаба, где генерал армии Сергей Шойгу чертил на карте красные стрелы нападения на Украину.

Определенный элемент комизма всей этой ситуации придало то, что Киев до поры до времени в упор не видел признаков военной угрозы со стороны России. «Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит тех угроз, о которых заявил ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов». Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Ранее в интервью изданию «Милитари таймс» К.Буданов заявил о возможности вторжения России в Украину зимой 2022 года. Эту новость и подхватили западные СМИ. В Киеве только пожали плечами и, вероятно, подумали: «Нам же лучше. Мы под это дело сейчас попросим от НАТО новые миллионы на военную помощь».

Но в дружественных Украине странах продолжали нагнетать атмосферу. С их подачи западный читатель узнал, что такое rasputitza. Как ему сообщили, если российские танки и вторгнутся, то это будет лишь в январе-феврале, поскольку раньше их гусеницы завязнут в осенней жиже. Кто-то из западных обозревателей додумался до того, что для наступления на Киев Днепр должен замерзнуть и покрыться льдом, иначе танки по нему не пройдут. Совсем по Гоголю: редкий танк доплывет до середины Днепра. К хору обвинителей присоединились и многочисленные евродепутаты. Один их них, некто Бернар Гетта напоминает о былых планах Кремля создать так называемую «Новороссию» – оккупировать значительную территорию русскоязычной восточной части Украины с захватом Мариуполя и Харькова и таким образом соединить ДНР и ЛНР с Крымом. Возможно, такие идеи и бродили в 2014 году в голове тогдашнего помощника президента В.Суркова. Но они быстро рассеялись. Главных причин этого было две - жители, которых готовились освободить от «киевских бандеровцев» не проявили слишком большого энтузиазма для перехода под российский протекторат. Наконец, чтобы осуществить эту авантюру потребовалось бы выставить огромное количество блок-постов на всей предполагаемой границе размежевания, которая прошла бы через густонаселенную территорию. А таких сил, как доказали военные эксперты, у России просто нет. Именитые российские политологи уверяют, что у Кремля нет и не было никаких планов нападать на Украину. Зачем ему надо задействовать силы, сопоставимые с танковыми ударами вермахта в 1942 году - только для того, чтобы спровоцировать политический кризис в Киеве? Но там этот кризис и так нарастает с каждым днем. Вспомним недавнее предупреждение президента В. Зеленского о том, что на 1 декабря планируется госпереворот, который осуществят олигархи (между строчками читалось – с помощью «треклятых москалей»). Ему нужно было бы еще назвать точное время переворота, скажем полдень.

Зеленского никто свергать не стал ни в первый день зимы, ни позднее. А в Фейсбуке появилась присказка моих украинских френдов: «Вышел я за ворота, нет переворота!» Независимый военный аналитик Александр Гольц подробно доказывает, что по сути никакой масштабной мобилизации военных у границы с Украиной не происходило, большинство частей уже были до этого расквартированы там на постоянной основе. А если и есть укрепление этой западной границы России, говорят все без исключения эксперты, так это в ответ на экспансию военной инфраструктуры НАТО и приближение ее к России, о чем безустанно, с большой озабоченностью говорит президент Путин. Главная опасность заключается в том, что если Киев решит силой решить конфликт с Донбассом и Луганском, то батальоны этих непризнанных республик вряд ли смогут оказать сопротивление окрепшей в последние годы украинской армии. И тогда им неизбежно придут на помощь российские войска, что действительно даст начало масштабной войне между двумя странами. Что в этой ситуации предпримет НАТО?