В Баку обсудили судьбу архитектурных комплексов

Состоялась встреча с членами экспертной комиссии по возведению и демонтажу скульптурных памятников, мемориальных и архитектурных комплексов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по сохранению общего вида монументальных скульптурных памятников, памятно-мемориальных и архитектурных комплексов на территории Азербайджана и благоустройству прилегающих к ним территорий.

3 декабря в Азербайджанском Национальном Музее Искусств прошло первое заседание экспертной комиссии.

Выступая на встрече, министр культуры Анар Каримов сказал, что каждое произведение монументального искусства формирует мнение о нашей стране не только у наших граждан, но и у иностранных гостей и туристов, посещающих нашу страну. Поэтому необходимо доводить до сведения художественную и научную значимость каждого из памятников в нашей стране, его концепцию, актуальность и важность для следующих поколений.

Встреча продолжилась обменом мнениями между членами комиссии о графике работы, последующих встречах и других вопросах.