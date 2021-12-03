Сегодня в Баку прошли дезинфекционные работы в связи с общегородским санитарным днем. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Исполнительной власти Баку.

Сообщается, что в санитарных работах приняли участие спецтехника коммунальных служб, сотрудники учреждений, жители столицы, предприниматели и представители частного сектора.

«В течение дня было продезинфицировано 550 улиц. Мы уверены, что, как граждане страны-победителя, мы встретим Новый год с чистым городом», – говорится в сообщении мэрии столицы.