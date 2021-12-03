«Азербайджанская Республика, руководствуясь принципами гуманизма, в субботу, 4 декабря, передала Армении 10 военнослужащих армянского происхождения», - говорится в сообщении пресс-службы Службы государственной безопасности.

В сообщении ведомства отмечается, что переданные военнослужащие были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной ВС Армении в Кельбаджарском направлении государственной границы.

В пресс-службе СГБ также заявили, что Азербайджан, будучи верной принципам гуманизма, ранее, 26 ноября 2021 года передал Армении гражданского лица армянского происхождения и одного военнослужащего.

«В то же время, в результате проведенных переговоров, армянская сторона передала карты минных полей других освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики», - говорится в заявлении.

Служба государственной безопасности выразила благодарность Министерству обороны Российской Федерации за посредничество по передаче Азербайджану карт минных полей.