Назарбаев рассказал Оливеру Стоуну, почему не признал Крым российским

«Казахстан не стал в 2014 году признавать Крым частью России, поскольку тогда стране бы пришлось признать также Южную Осетию, Абхазию и Косово». Об этом в интервью американскому журналисту Оливеру Стоуну сказал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

При этом он отметил, что Казахстан тогда не поддержал и украинскую сторону.

«Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит», – сказал первый президент Казахстана.