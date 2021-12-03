Турция заявила о повышенном интересе к своим беспилотникам

«Несколько стран Евросоюза и НАТО заинтересованы в приобретении турецких военных беспилотных летательных аппаратов». Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в Анталье.

По его словам, покупка Польшей турецких беспилотников представляет большое значение, так как это первый случай, когда страна - член НАТО и Евросоюза пополнила военный арсенал продукцией турецкого производства.

Чавушоглу также подчеркнул, что турецкие беспилотники изменили всю глобальную стратегию ведения войн и создали новую парадигму военной литературы.