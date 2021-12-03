Путин и Байден проведут переговоры 7 декабря
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден пообщаются по видеосвязи 7 декабря. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.
Отмечается, что стороны обсудят ситуацию в Украине и ряд других вопросов.
Как утверждает агентство Reuters, Джо Байден намерен подчеркнуть обеспокоенность относительно военной деятельности России на границе с Украиной, а также сказать о приверженности США украинскому суверенитету и территориальной целостности.