Путин и Байден проведут переговоры 7 декабря

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден пообщаются по видеосвязи 7 декабря. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

Отмечается, что стороны обсудят ситуацию в Украине и ряд других вопросов.

Как утверждает агентство Reuters, Джо Байден намерен подчеркнуть обеспокоенность относительно военной деятельности России на границе с Украиной, а также сказать о приверженности США украинскому суверенитету и территориальной целостности.