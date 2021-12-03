Беларусь обвинила Украину в нарушении государственной границы

Госпогранкомитет Беларуси заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

«Сегодня, 4 декабря, на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины», — заявила пресс-служба госпогранкомитета.

Отмечается, что вертолет Ми-8 на высоте около ста метров пересек границу и залетел на глубину до километра на территорию страны.