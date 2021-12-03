«Карабах» разгромил «Сабах» и упрочил лидерство в Премьер-лиге

В первом матче дня две последние команды чемпионата, «Кешля» и «Сабаил», сыграли вничью 2:2. «Кешля» вела в счете 2:0 благодаря голам Фелипе Сантоса (с пенальти) и Анатоле Абанга в конце первого и в начале второго тайма соответственно. Однако «Сабаил» смог уйти от поражения – отличились Рахид Амиргулиев (66-я минута) и Джамал Араго (90+5).

Стоит сказать, что на 61-й минуте «Кешля» из-за удаления Абанга осталась в меньшинстве.

Во второй игре «Карабах» уверенно расправился с прибавившим в последнее время «Сабахом» - 5:1. По два гола забили Абделла Зубир (16-я и 51-я минуты) и Ибрахима Ваджи (77-я и 90-я), еще один мяч на счету Филипа Озобича (35-я). Единственный гол «Сабаха» на 27-й минуте забил Бахтияр Гасанализаде.

«Карабах» упрочил свое лидерство и уже точно уйдет на зимний перерыв лидером. А для «Сабаха» это первое поражение после прихода на пост главного тренера российского специалиста Мурада Мусаева.

Завтра состоятся еще две игры: «Нефтчи» - «Сумгаит» и «Зиря» - «Габала».

Турнирное положение

1. «Карабах» - 30 очков (13 матчей)

2. «Зиря» - 22 (12)

3. «Габала» - 22 (12)

4. «Нефтчи» - 20 (12)

5. «Сабах» - 14 (13)

6. «Сумгаит» - 11 (12)

7. «Кешля» - 11 (13)

8. «Сабаил» - 10 (13).