Французские республиканцы определились с кандидатом в президенты

Глава парижского региона и бывший министр Валери Пекресс станет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах во Франции в 2022 году, передают французские СМИ.

На прошедших праймериз она набрала 61% голосов однопартийцев и опередила Эрика Чотти.

В случае избрания президентом Пекресс, которая ранее занимала пост министра образования при правлении Николя Саркози, пообещала порвать с центристской политикой действующего президента Эммануэля Макрона, который, как ожидается, будет баллотироваться на второй срок.

«Впервые в истории наша политическая семья получит кандидата-женщину на президентских выборах», - сказала Пекресс, высоко оценив смелость членов партии, проголосовавших за нее.