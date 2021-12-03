Пентагон заявил, что Россия готовится к вторжению в Украину

«Администрация президента США Джо Байдена очень серьезно относится к сигналам Кремля о намерении вторгнуться на Украину и не считает их блефом», - сказал высокопоставленный представитель Пентагона в разговоре с Fox News.

Американский военный подтвердил, что Россия разместила около 100 тысяч военнослужащих на границе с Украиной.

Напомним, что ранее в декабре издание Washington Post опубликовало карту наступления России на Украину. Согласно документам американской разведки, Москва планирует привлечь к наступлению 100 батальонных тактических групп численностью до 175 тысяч военнослужащих.