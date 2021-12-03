И в работе Telegram произошел сбой

Пользователи приложения Telegram жалуются на сбои в работе сервиса. Об этом говорится в сообщении ресурса Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-сайтов.

По состоянию на вечер субботы, 4 декабря, было зафиксировано 596 жалоб - пользователи жалуются на неполадки в работе приложения, на проблемы с подключением к серверу, а также с получением сообщений.



Напомним, что ранее сегодня масштабный сбой произошел в работе социальной сети Instagram.