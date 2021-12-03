Азербайджан передал Армении тело Саркисяна
Азербайджан передал армянской стороне тело Сейрана Саркисяна, напавшего на азербайджанского военнослужащего в пятницу, 3 декабря, в Ходжавендском районе, передают армянские СМИ.
Передача тела состоялась сегодня днем недалеко от села Красный Базар.
Напомним, что 3 декабря азербайджанский военнослужащий, несущий боевое дежурство на одной из позиций на территории Ходжавендского района Азербайджана, подвергся нападению со стороны Сейрана Саркисяна, попытавшегося отобрать у него оружие. Военнослужащий азербайджанской армии выстрелил в воздух, затем с целью самообороны нейтрализовал нападавшего.