США заявили об ужесточении позиции Ирана по «ядерной сделке»

«Иран на последнем раунде ядерных переговоров в Вене ужесточил позицию, отойдя от предлагавшихся им ранее компромиссов и выдвигая дополнительные требования». Об этом заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США, передает РИА Новости.

Как отметил представитель госдепа, требования Ирана выходили за рамки восстановления ядерной сделки.

«США обвиняют Иран в провокационном форсировании ядерной программы и считают, что таким образом Тегеран пытается улучшить свои позиции на переговорах в Вене», - сказал он.