США заявили об ужесточении позиции Ирана по «ядерной сделке»
«Иран на последнем раунде ядерных переговоров в Вене ужесточил позицию, отойдя от предлагавшихся им ранее компромиссов и выдвигая дополнительные требования». Об этом заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США, передает РИА Новости.
Как отметил представитель госдепа, требования Ирана выходили за рамки восстановления ядерной сделки.
«США обвиняют Иран в провокационном форсировании ядерной программы и считают, что таким образом Тегеран пытается улучшить свои позиции на переговорах в Вене», - сказал он.
Американский чиновник также назвал попытки Ирана форсировать ядерную программу «особо провокационными».
«Я думаю, что они считают, что могут накопить большие запасы обогащенного урана и создать больше центрифуг, и таким образом добиться от нас больших уступок и меньше отдать самим. Такая переговорная тактика не сработает», - сказал он.
Представитель госдепа предупредил, что продолжение переговоров и сохраняющиеся надежды на дипломатическое решение проблемы не означают, что США не имеют возможности усилить давление на Иран, дав понять о серьезности подхода к «ядерной сделке» с Тегераном.