Министр обороны Украины назвал цену войны с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал цену, которую Европе придется заплатить в случае российского вторжения на украинскую территорию, передает агентство УНИАН.

«Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем», — заявил глава Минобороны.

Он также подчеркнул, что в таком случае Евросоюз будет ждать продовольственный кризис из-за отсутствия поставок украинских продуктов питания.