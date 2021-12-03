Министр обороны Украины назвал цену войны с Россией
Министр обороны Украины Алексей Резников назвал цену, которую Европе придется заплатить в случае российского вторжения на украинскую территорию, передает агентство УНИАН.
«Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем», — заявил глава Минобороны.
Он также подчеркнул, что в таком случае Евросоюз будет ждать продовольственный кризис из-за отсутствия поставок украинских продуктов питания.
По словам главы оборонного ведомства Украины, война с Россией положит конец международному порядку, основанному на принципах права.
«Нападение России откроет новую эру глобальной нестабильности. На кону гораздо больше, чем судьба независимой Украины», — добавил Резников.