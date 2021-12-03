В главном «ядерном» городе Ирана прогремел взрыв
Вечером в субботу, 4 декабря, агентство Fars News сообщило о взрыве в Натанзе, где находится один из главных ядерных объектов Ирана - предприятие по обогащению урана.
По информации СМИ, возле объекта был замечен дым, а в небе неподалеку от города – яркая вспышка.
Губернатор города сообщил, что иранская армия испытывала одну из систем противоракетной обороны.
Некоторые источники отмечают, что батарея ПВО Ирана выпустила ракету по небольшому объекту, парившему неподалеку от завода по обогащению урана. Предположительно, это был беспилотник-квадрокоптер.
Иранское государственное информагентство со слов высокопоставленного чиновника заявило, что взрыв в Натанзе не имеет никакого отношения к ядерным объектам.