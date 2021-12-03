В главном «ядерном» городе Ирана прогремел взрыв

Вечером в субботу, 4 декабря, агентство Fars News сообщило о взрыве в Натанзе, где находится один из главных ядерных объектов Ирана - предприятие по обогащению урана.

По информации СМИ, возле объекта был замечен дым, а в небе неподалеку от города – яркая вспышка.

Губернатор города сообщил, что иранская армия испытывала одну из систем противоракетной обороны.