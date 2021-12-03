Михаилу Саакашвили давали психотропный препарат грузинские СМИ
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в течение продолжительного времени принимал неправильно назначенный антипсихотический препарат. Об этом заявила директор центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия» врач Мариам Джишкариани после посещения пациента в Горийском военном госпитале, передает «Новости-Грузия».
«Это нейролептический препарат, который в основном используется для преодоления психотического состояния. Всем известно, что психоза у Михаила Саакашвили не наблюдается», — заявила Джишкариани.
По ее словам, данный препарат фигурировал «как в карте руставского 12-го учреждения, так и в горийской медицинской документации».
Джишкариани не сообщила названия лекарства и не назвала возможных побочных эффектов его применения, подчеркнув, что, «если бы лечение продолжалось по старому назначению, присутствовать на судебном заседании Саакашвили бы не смог».
«Клиническое состояние Михаила Саакашвили было оценено как нейролепсия. Это было зафиксировано и во время нашего первого визита в Гори. По нашей рекомендации назначение изменили, и вы знаете, что в понедельник Михаил Саакашвили смог присутствовать на процессе», — сказала глава «Эмпатии».
Врач пообещала, что эксперты ее организации подготовят еще один отчет по состоянию и лечению Саакашвили, который будет направлен в Европейский суд по правам человека.
«Было ли выдано это назначение целенаправленно? На этот вопрос, вероятно, ответят в Европейском суде по правам человека. В любом случае неадекватное использование психотропных препаратов в пенитенциарном учреждении расценивается как фармакологическая пытка, и необходимо ответить, чему это служило. Он не нуждался в этом лекарстве», — подчеркнула Джишкариани.