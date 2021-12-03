Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в течение продолжительного времени принимал неправильно назначенный антипсихотический препарат. Об этом заявила директор центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия» врач Мариам Джишкариани после посещения пациента в Горийском военном госпитале, передает «Новости-Грузия».

«Это нейролептический препарат, который в основном используется для преодоления психотического состояния. Всем известно, что психоза у Михаила Саакашвили не наблюдается», — заявила Джишкариани.

По ее словам, данный препарат фигурировал «как в карте руставского 12-го учреждения, так и в горийской медицинской документации».