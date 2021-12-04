Еще в одной стране выявлен омикрон-штамм коронавируса
Министерство здравоохранения Чили заявило о первом случае заражения новым штаммом коронавируса – «омикрон». Инфицированный человек прибыл из Ганы, передает Reuters.
Иностранный гражданин, проживающий в Чили, прибыл в страну 25 ноября из Ганы, причем его ПЦР-тест показал отрицательный результат. Однако последующий тест оказался положительным.
«Пациент с двумя дозами вакцины в настоящее время здоров и находится в изоляции», - говорится в заявлении министра здравоохранения чилийского региона Вальпараисо.