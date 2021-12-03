Мария Захарова: российские войска находятся на территории своей страны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию Washington Post о концентрации российских войск на границе с Украиной для подготовки к вторжению на территорию соседней страны.

«Российские войска находятся на территории государства на законных правах», - заявила дипломат в интервью газете «Коммерсант».

По словам Захаровой, исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США.

Также она отметила, что США осуществляют спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию.

«Ее основу составляют провокационные действия вблизи российских границ, сопровождаемые обвинительной риторикой в адрес Москвы. В принципе, ничего нового — классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и вранья», — добавила официальный представитель российского МИД.