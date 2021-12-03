Массовые протесты в Сербии
Важнейшие трассы Белграда были перекрыты участниками несогласованного протеста, которые выступали против законов о референдуме и экспроприации, сообщает агентство Tanjug.
Протестующие перекрыли главный транспортный маршрут страны — трассу Е-75, центральную площадь Белграда и заблокировали несколько мостов.
Акции спровоцированы представителями экологических обществ, которые выступают против предоставления прав на добычу лития в Сербии австралийско-британскому концерну.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что акция протеста подготовлена и профинансирована зарубежными кураторами.
Он пообещал, что строительство рудников по добыче лития будет начато только после референдума.