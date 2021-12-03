Эрдоган призвал доверять турецкой экономике
«Попытки нанесения ущерба турецкой экономике продолжаются уже три года». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Анадолу».
Глава турецкого государства призвал сограждан сохранять доверие к национальной экономике.
«Мы добьемся стабилизации ценовой ситуации в экономике уже в первой половине 2022 года. Государство продолжит решительную борьбу с любым несправедливым завышением цен», - заверил Эрдоган.
По его словам, современная Турция - самодостаточное государство и резервы Центробанка страны за годы правления правящей партии выросли с 27,5 млрд до 126 млрд долларов, а долг перед МВФ был обнулен.
Эрдоган также отметил, что по итогам 2021 года Турция продемонстрирует один из самых высоких темпов роста ВВП в мире.