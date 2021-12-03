Ученые объяснили «человечность» омикрон-штамма

Специалисты американской компании Nference, занимающейся анализом данных, выяснили, что омикрон-штамм коронавируса приобрел одну из мутаций, присоединив последовательность нуклеотидов, которая присутствует в генетическом коде вируса, вызывающего простуду, а также в геноме человека, передает Gazeta.ru.

«Включив в себя этот фрагмент, «омикрон» стал более человечным, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы», — объяснил один из руководителей исследовательской группы.

Как выяснили эксперты, данный фрагмент не встречался в предыдущих вариантах коронавируса.

«Мутация, вероятно, появилась в клетках легких или ЖКТ, так как они могут одновременно содержать и коронавирус, и SARS-CoV-2. В таких условиях может происходить вирусная рекомбинация, когда разные патогены создают копии с фрагментами друг друга», - заявили ученые.