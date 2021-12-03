Дмитрий Рой, автор haqqin.az 08:57

Всего несколько лет назад трудно было представить, что одной из самых антикитайских стран мира окажется небольшая Литва. Тем не менее именно ее отношения с Пекином испортились в Европе за последний год сильнее всех. В ответ на такую политику Вильнюса Китай с декабря нынешнего года попросту вычеркнул Литву из своей таможенной системы, из-за чего прибалтийские предприниматели не могут растаможить свои товары. Понятно, что литовское наступление на Китай готовилось не вчера. Еще в 2019 году департамент государственной безопасности Литвы впервые упомянул Китай в своем ежегодном отчете об угрозах. И примерно в это же время президент Гитанас Науседа выступил против привлечения китайских инвестиций в развитие литовских портов. В администрации Белого дома такой позиции поаплодировали и намекнули, что ждут продолжения.

После чего события резко ускорились. В мае Вильнюс заявил, что выходит из формата 17+1, в рамках которого Китай выстраивает сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы. Подсуетилась и литовская военная разведка, которая заявила, что участие китайской компании Huawei в разработке инфраструктуры 5G несет угрозу национальной безопасности. Но и эти шаги поблекли перед решением властей Литвы разрешить Тайваню открыть в стране свое представительство. И если предыдущие выпады воспринимались китайским драконом как блошиные укусы его чешуи, то тут он встал на дыбы. Сначала отозвал своего посла из Вильнюса, а потом и вовсе вычеркнул Литву из своей таможенной системы. Всего за несколько месяцев нынешнего года литовское правительство с легкостью необыкновенной разрушило то, что два предыдущих кабинета создавали восемь лет – оживления китайско-литовских экономических отношений. За последнее десятилетие литовский экспорт в Китай вырос почти в 10 раз – до 316 миллионов евро, а суммарный товарооборот двух стран достиг 1,5 миллиардов евро. Теперь это достижение пойдет крахом. Зато Тайваню, товарооборот у которого с Вильнюсом составляет всего 85 миллионов евро, Литва очень приятно сделала.