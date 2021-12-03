США побежали на Китай… и Литва побежала новая геополитика

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

Всего несколько лет назад трудно было представить, что одной из самых антикитайских стран мира окажется небольшая Литва. Тем не менее именно ее отношения с Пекином испортились в Европе за последний год сильнее всех. В ответ на такую политику Вильнюса Китай с декабря нынешнего года попросту вычеркнул Литву из своей таможенной системы, из-за чего прибалтийские предприниматели не могут растаможить свои товары.

Понятно, что литовское наступление на Китай готовилось не вчера. Еще в 2019 году департамент государственной безопасности Литвы впервые упомянул Китай в своем ежегодном отчете об угрозах. И примерно в это же время президент Гитанас Науседа выступил против привлечения китайских инвестиций в развитие литовских портов. В администрации Белого дома такой позиции поаплодировали и намекнули, что ждут продолжения.

Науседа насел на антикитайскую политику США

После чего события резко ускорились. В мае Вильнюс заявил, что выходит из формата 17+1, в рамках которого Китай выстраивает сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы. Подсуетилась и литовская военная разведка, которая заявила, что участие китайской компании Huawei в разработке инфраструктуры 5G несет угрозу национальной безопасности.

Но и эти шаги поблекли перед решением властей Литвы разрешить Тайваню открыть в стране свое представительство. И если предыдущие выпады воспринимались китайским драконом как блошиные укусы его чешуи, то тут он встал на дыбы. Сначала отозвал своего посла из Вильнюса, а потом и вовсе вычеркнул Литву из своей таможенной системы.

Всего за несколько месяцев нынешнего года литовское правительство с легкостью необыкновенной разрушило то, что два предыдущих кабинета создавали восемь лет – оживления китайско-литовских экономических отношений. За последнее десятилетие литовский экспорт в Китай вырос почти в 10 раз – до 316 миллионов евро, а суммарный товарооборот двух стран достиг 1,5 миллиардов евро. Теперь это достижение пойдет крахом. Зато Тайваню, товарооборот у которого с Вильнюсом составляет всего 85 миллионов евро, Литва очень приятно сделала.

В Вильнюсе не рассматривают негативных сценариев, а верят в победу США

Да и свой статус в глазах Вашингтона приподняла. Теперь она занимает не просто нишу вечного критика России – а куда выше, «лабораторного кролика», который США для начала провозгласят примером антикитайской позиции для других членов ЕС. А чуть позже – пристально понаблюдают за тем, как далеко готов зайти Пекин в ответ на жесткую критику его политики и заигрывание с Тайванем со стороны не самой значимой европейской страны.

Возможно, что с точки зрения экономики наступление Литвы на китайском фронте выглядит полной чепухой на грани безумства. Но с точки зрения текущей американской политики действия литовских властей вполне логичны. В Вашингтоне идеология побеждает здравый смысл – и Вильнюсу негоже от этого тренда отставать, вспомним недавнее заявление премьера Литвы Ингрид Шимоните о том, что «мы хотим иметь дело лишь с теми, кто мыслит так же, как мы».

США вступили в конфронтацию с Китаем за глобальное лидерство – и Литва за ними, в расчете на благосклонное отношение Америки, в расчете на то, что американцы оценят и не откажут Вильнюсу в дальнейшей поддержке, пусть даже вектор их внешней политики и смещается все заметнее в Индо-Тихоокеанский регион.

Байден заставляет всех американских союзников искать собственные пути выживания: кто-то начинает проводить более самостоятельную политику, как те же Эмираты в отношении Ирана и Турции. Кто-то, как Литва, стремится застолбить место партнера в новом походе Вашингтона, совершенно не комплексуя по поводу собственной внешнеполитической весовой категории.

Тем более, в Вильнюсе уверены, что из-за достаточно невысокого уровня экономических связей, китайские санкции особо ущерба не нанесут. А вот от одобрения США будет только польза. Правда, здесь есть один момент – все может измениться. И единого антикитайского фронта в Европе не возникнет, что уже вполне очевидно. И градус конфронтации Вашингтоном и Пекином может быть понижен. И на выборах на Тайване победят прокитайские элементы в Гоминьдане.

Вот тогда Литва окажется в серьезном проигрыше и весьма затруднительном положении. А США просто пожмут плечами. Но этот негативный сценарий в Вильнюсе не рассматривают. Там отчего-то уверены, что если вместе с США – то обязательно в числе победителей. На Ближнем Востоке, конечно, давно уже считают иначе – но кто ж их, «непонятливых», в Литве будет слушать?