США побежали на Китай… и Литва побежала новая геополитика
Всего несколько лет назад трудно было представить, что одной из самых антикитайских стран мира окажется небольшая Литва. Тем не менее именно ее отношения с Пекином испортились в Европе за последний год сильнее всех. В ответ на такую политику Вильнюса Китай с декабря нынешнего года попросту вычеркнул Литву из своей таможенной системы, из-за чего прибалтийские предприниматели не могут растаможить свои товары.
Понятно, что литовское наступление на Китай готовилось не вчера. Еще в 2019 году департамент государственной безопасности Литвы впервые упомянул Китай в своем ежегодном отчете об угрозах. И примерно в это же время президент Гитанас Науседа выступил против привлечения китайских инвестиций в развитие литовских портов. В администрации Белого дома такой позиции поаплодировали и намекнули, что ждут продолжения.
После чего события резко ускорились. В мае Вильнюс заявил, что выходит из формата 17+1, в рамках которого Китай выстраивает сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы. Подсуетилась и литовская военная разведка, которая заявила, что участие китайской компании Huawei в разработке инфраструктуры 5G несет угрозу национальной безопасности.
Но и эти шаги поблекли перед решением властей Литвы разрешить Тайваню открыть в стране свое представительство. И если предыдущие выпады воспринимались китайским драконом как блошиные укусы его чешуи, то тут он встал на дыбы. Сначала отозвал своего посла из Вильнюса, а потом и вовсе вычеркнул Литву из своей таможенной системы.
Всего за несколько месяцев нынешнего года литовское правительство с легкостью необыкновенной разрушило то, что два предыдущих кабинета создавали восемь лет – оживления китайско-литовских экономических отношений. За последнее десятилетие литовский экспорт в Китай вырос почти в 10 раз – до 316 миллионов евро, а суммарный товарооборот двух стран достиг 1,5 миллиардов евро. Теперь это достижение пойдет крахом. Зато Тайваню, товарооборот у которого с Вильнюсом составляет всего 85 миллионов евро, Литва очень приятно сделала.
Да и свой статус в глазах Вашингтона приподняла. Теперь она занимает не просто нишу вечного критика России – а куда выше, «лабораторного кролика», который США для начала провозгласят примером антикитайской позиции для других членов ЕС. А чуть позже – пристально понаблюдают за тем, как далеко готов зайти Пекин в ответ на жесткую критику его политики и заигрывание с Тайванем со стороны не самой значимой европейской страны.
Возможно, что с точки зрения экономики наступление Литвы на китайском фронте выглядит полной чепухой на грани безумства. Но с точки зрения текущей американской политики действия литовских властей вполне логичны. В Вашингтоне идеология побеждает здравый смысл – и Вильнюсу негоже от этого тренда отставать, вспомним недавнее заявление премьера Литвы Ингрид Шимоните о том, что «мы хотим иметь дело лишь с теми, кто мыслит так же, как мы».
США вступили в конфронтацию с Китаем за глобальное лидерство – и Литва за ними, в расчете на благосклонное отношение Америки, в расчете на то, что американцы оценят и не откажут Вильнюсу в дальнейшей поддержке, пусть даже вектор их внешней политики и смещается все заметнее в Индо-Тихоокеанский регион.
Байден заставляет всех американских союзников искать собственные пути выживания: кто-то начинает проводить более самостоятельную политику, как те же Эмираты в отношении Ирана и Турции. Кто-то, как Литва, стремится застолбить место партнера в новом походе Вашингтона, совершенно не комплексуя по поводу собственной внешнеполитической весовой категории.
Тем более, в Вильнюсе уверены, что из-за достаточно невысокого уровня экономических связей, китайские санкции особо ущерба не нанесут. А вот от одобрения США будет только польза. Правда, здесь есть один момент – все может измениться. И единого антикитайского фронта в Европе не возникнет, что уже вполне очевидно. И градус конфронтации Вашингтоном и Пекином может быть понижен. И на выборах на Тайване победят прокитайские элементы в Гоминьдане.
Вот тогда Литва окажется в серьезном проигрыше и весьма затруднительном положении. А США просто пожмут плечами. Но этот негативный сценарий в Вильнюсе не рассматривают. Там отчего-то уверены, что если вместе с США – то обязательно в числе победителей. На Ближнем Востоке, конечно, давно уже считают иначе – но кто ж их, «непонятливых», в Литве будет слушать?