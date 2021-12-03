Инара Рафикгызы, судебный репортер 09:28

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное заседание по уголовному делу главного врача модульной больницы Медицинской службы МЧС Имрана Агаева и должностных лиц учреждения Руфата Велизаде, Талеха Иманлы и Гулу Оруджева. В ходе судебного разбирательства были заслушаны показания свидетеля Кямиля Алиева, наблюдавшего за пациентами в 8-м отделении госпиталя, который заявил, что его знакомый Руслан хотел, чтобы его заболевшего отца госпитализировали в VIP-корпус модульной больницы. «Я связался с Руфатом Велизаде и передал ему просьбу Руслана. Руфат бей дал свое добро и показал мне на пальцах «три». Я подумал, что речь идет о 300 манатах, а он, оказывается, имел в виду три тысячи. Сын пациента, узнав, о какой сумме идет речь, платить, естественно, отказался, в результате его отца увезли в другое место», - рассказал Алиев.

На вопрос, почему он обратился не в регистратуру больницы, а непосредственно к Руфату Велизаде, свидетель ответил, что причиной было его личное знакомство с Руфатом. Свидетель Илькин Рафиев в своих показаниях сообщил, что занимался наймом сотрудников, присматривавших за пациентами больницы: «Были такие, кого уволили по истечении срока их контракта. Когда они приходили с жалобами на увольнение, считая его незаконным, Руфат Велизаде предлагал заплатить ему, чтобы продлить контракт». Согласно обвинительному акту, Имран Агаев либо не принимал вообще, либо затягивал прием больных коронавирусом, которых доставляли в больницу из разных мест на «скорой». В основном он ссылался на отсутствие в больнице свободных палат. В то же время Агаев без всяких проволочек оформлял прием больных, которых за определенную плату привозили в больницу в каретах «Скорой помощи» ООО «Medi Style», руководителем которого он являлся. За время пребывания на должности главврача И.Агаев получил в общей сложности 51 тысячу 599 манатов от ста сорока пациентов, которых доставляли в его больницу за частное вознаграждение от 300 до 1500 манатов. Также было определено, что из этой суммы в официальный оборот ООО «Medi Style» было внесено только 7.500 манатов. Оставшуюся сумму И.Агаев потратил на себя. Кроме того, были доказаны преступные действия И.Агаева, совершенные вместе с Р.Велизаде, работавшим начальником транспортного отдела больницы. Таким образом, в обмен на госпитализацию заболевших ковидом и предоставление им профессиональных медицинских услуг, с пациентов или с их родственников брали взятки в размере от 500 до 4.000 манатов. Расценкам главврача Агаева позавидовали бы даже хозяева пятизвездочных отелей. Так, к примеру, за койку в VIP-корпусе больницы с родственников больных брали 3.000 манатов.