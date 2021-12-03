США готовятся к сценарию, при котором возврата к сделке с Ираном по его ядерной программе не произойдет, хотя все еще надеются на возобновление переговоров. Об этом заявил на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга, передает ТАСС.

Вашингтон, по его словам, готовится «к миру, в котором не будет возврата к СВПД». «Это не предпочтительный для нас вариант, мы исходим из того, что будет возобновление переговоров»,— отметил он.

«Мы все еще думаем, что есть возможность вернуться к сделке… Полагаю, что многие страны разделяют нашу обеспокоенность. И если они, если мы придем к выводу... что не мы разрушили СВПД, а его разрушил Иран из-за своей неспособности вернуться к соблюдению… я предполагаю, что это вызовет новые санкции…И это не только санкции США»,— добавил представитель Госдепартамента.

Переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона к «иранской ядерной сделке» возобновились 29 ноября в Вене после почти полугодового перерыва.