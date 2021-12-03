Пекин обвиняет: «Под знаменем демократии» США вмешиваются в дела других стран

"Американская демократическая система... не универсальна и далека от совершенства. Однако в течение длительного времени Соединенные Штаты игнорировали структурные недостатки своей собственной демократической системы и недостатки внутренней демократической практики. Они гордятся тем, что являются "образцом демократии" и под этим предлогом вмешиваются во внутренние дела других стран, под знаменем демократии развязывают войны, вызывая региональные беспорядки и гуманитарные катастрофы ", - цитирует Интерфакс доклад МИД КНР, озаглавленный "Ситуация с демократией в США".

Пропагандируемая США модель демократии является лишь ширмой и предлогом для оказания давления на другие государства и вмешательства в их внутренние дела, говорится в докладе МИД КНР.

В документе отмечается, что, несмотря на различия в уровнях экономического развития, истории и культуре разных стран и регионов мира, "правительство США навязывает другим государствам свою собственную политическую систему и ценности, проводит "демократические реформы", планирует "цветные революции", вмешивается во внутренние дела других стран и даже свергало режимы других стран с катастрофическими последствиями".

В докладе говорится, что "американская демократия превратилась в "денежную политику", при которой решающее значение имеют деньги.

Отмечается также, что для давления на другие страны США активно используют "в качестве большой дубины" практику введения односторонних санкций, "злоупотребляя своей финансовой гегемонией и технологическими преимуществами".

"...Если ни одна страна не будет пытаться монополизировать демократические стандарты, навязать свою политическую систему другим, использовать демократию в качестве инструмента для подавления других стран, мир станет лучше", - подчеркивает МИД Китая.