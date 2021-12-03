Bloomberg: Между Лавровым и Блинкеном произошел «напряженный спор» из-за Украины

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен весьма эмоционально обменялись мнениями о событиях в Украине в 2014 году, сообщили источники Bloomberg. Это произошло на ужине в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме в присутствии десятков коллег из других стран.

По информации агентства, Сергей Лавров взял слово и назвал произошедшее в Украине в 2014 году переворотом. Он также заявил, что НАТО и Евросоюз подавляют инакомыслие и угрожают России.

В ответ Энтони Блинкен заявил, что в 2014 году силы, подконтрольные президенту Виктору Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов в Киеве и убили больше 100 человек. Госсекретарь также отметил, что «НАТО — это оборонный союз». Bloomberg утверждает, что спор был «напряженным».

Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели встречу в Стокгольме и обменялись предупреждениями. Российский министр предупредил о «самых серьезных последствиях» втягивания Украины в «геополитические игры США». А госсекретарь заявил, что Вашингтон при дальнейшей эскалации намерен заставить Москву «заплатить существенную цену».