Харел Менашри: Израиль готов сотрудничать с Азербайджаном в сфере киберзащиты

И он считает, что у Израиля и Азербайджана имеются хорошие перспективы для сотрудничества в области обеспечения кибербезопасности.

Отметим, что Менашри является одним из ведущих специалистов, он 36 лет проработал в сфере информационной безопасности и технологической разведки, в том числе в канцелярии премьер-министра Израиля, где занимался защитой критически важных инфраструктур как гражданского, так и оборонного назначения.

«В современном мире, - утверждает израильский эксперт, - где число киберугроз возрастает буквально с каждым часом, киберпространство становится полем, на котором серьезным игроком может стать как сверхдержава вроде США, Китая или России, так и какой-нибудь подросток-ботан, оборудовавший себе рабочее место в родительском гараже. В этом пространстве не нужно тратить миллионы и миллиарды долларов на создание продвинутых бомб, межконтинентальных ракет или сверхмощных авианосцев, не нужно посылать на другой конец земли стратегические бомбардировщики или экспедиционные корпусы. Достаточно вложить немного труда, создать вредоносную программу и внедрить ее в чужую компьютерную сеть. Сегодня киберпреступники, сидя за своими компьютерами и, по сути, ничем не рискуя, могут вывести из строя в любой точке земного шара целые промышленные комплексы, нарушить работу систем жизнеобеспечения страны, взломать базу данных военных ведомств, финансовых учреждений, завладеть персональными данными миллионов граждан и т. д.».

По словам Харела Менашри, Израиль ежедневно, 24 часа в сутки, отражает кибератаки из Ирана, Китая и других стран. Нанести сколь-нибудь серьезный урон госструктурам Израиля преступникам пока не удавалось, однако взломать системы некоторых частных компаний они смогли.

«Мы накопили огромный опыт в сфере киберзащиты и готовы тесно сотрудничать в этой области с дружественным Азербайджаном, - говорит эксперт. - Израиль высоко ценит это деловое партнерство и хочет видеть Азербайджан сильным и надежно защищенным государством».

В то же время израильский эксперт считает, что стопроцентной защиты от киберугроз в мире не существует. Человек, утверждающий обратное, – обычный шарлатан. Однако в разных странах разработаны достаточно надежные схемы, которые способны максимально укрепить кибербезопасность как государственных структур, так и частных компаний.

«Как специалист могу вас заверить, что защита киберпространства сегодня – это такая же важная сторона жизни любой страны, как охрана государственных границ, - говорит Менашри. - Киберпреступники постоянно совершенствуются, разрабатывают все новые инструменты для атак. Самая большая проблема кибербезопасности заключается в том, что люди все еще не имеют достаточного представления о том, насколько масштабны угрозы киберпреступлений и насколько тяжелыми могут быть их последствия».