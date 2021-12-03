Коронавирус теперь настиг и бегемотов

Национальная ветеринарная лаборатория Бельгии обнаружила коронавирус у двух бегемотов из зоопарка в Антверпене. По словам специалистов, это первый известный им случай заражения этих животных коронавирусом, пишет газета Het Nieuwsblad.

Заболели два бегемота: Имани (14 лет) и Хермиен (41 год). У животных нет никаких симптомов, кроме насморка. По словам работника зоопарка, бегемоты чувствуют себя хорошо и пребывают на изоляции.

Пока непонятно, как заразились бегемоты: здание, где они проживают, закрыто для посетителей, а тестирование на коронавирус у сотрудников зоопарка показало отрицательный результат.

Теперь все, кто ухаживает за бегемотами, кроме защитных масок и дезинфекции обуви, надевают также защитные очки, избегают контакта с другими животными и ежедневно проходят экспресс-тесты на коронавирус.