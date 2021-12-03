В Индии так борются с повстанцами: по ошибке убили 13 мирных жителей

На северо-востоке Индии в штате Нагаленд по меньшей мере 13 мирных жителей и один представитель сил безопасности погибли в ходе операции военных. Их по ошибке приняли за повстанцев, сообщает телеканал NDTV.

Известно, что силовики спланировали операцию по борьбе с местными повстанцами. Однако за повстанцев были приняты жители близлежащего села Отинг. В результате военные расстреляли мирных людей.

Увидевшие это другие жители села напали на военных и сожгли их автомобили. Военные, по данным источника, "в целях самозащиты" открыли огонь, и еще несколько мирных жителей были убиты. Погиб также один военный.