Фуад Мурадов встретился в Лондоне с членами Палаты лордов и азербайджанской общины фото
B рамках визита в Соединенное Королевство состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с членом Палаты лордов Ваджидом Ханом.
В госкомитете haqqin.az рассказали, что в ходе встречи, состоявшейся в Вестминстерском дворце, было отмечено, что Соединенное Королевство является надежным партнером и одним из крупнейших инвесторов Азербайджана, поддерживает территориальную целостность Азербайджана, тесно сотрудничает с ним в Совете Европы, ОБСЕ и других международных организациях. Было подчеркнуто, что в этих двух государствах проводится политика толерантности в отношении этнических меньшинств, приверженности мультикультуральным ценностям.
B рамках визита в Великобританию Фуад Мурадов также встретился с членами Палаты лордов Мохаммедом Шейхом, Курбаном Хуссейном и Малкольмом Брюсом. На встрече состоялось обсуждение возможностей участия британских инвесторов в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
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В Лондоне состоялась встреча Фуада Мурадова с членами азербайджанской общины. Во встрече также приняли участие руководитель Общества турецких школ, представители турецкой общины, соотечественники из Южного Азербайджана.
Открывая мероприятие вступительным словом, Фуад Мурадов выразил членам азербайджанской общины в Лондоне признательность за единство, солидарность и самоотверженную деятельность с целью доведения до мировой общественности реалий карабахского конфликта.
30 членов общины в своих выступлениях на встрече, продолжавшейся около четырех часов, внесли предложения относительно плана работы на следующий год для усиления диаспорской деятельности, более широкого доведения до местной общественности азербайджанских реалий, поблагодарили Азербайджан за организацию поездок представителей диаспоры в Шушу.
После встречи состоялось заседание с членами Координационного совета азербайджанцев, проживающих в Соединенном Королевстве.
На встрече была отмечена необходимость взаимодействия азербайджанских и турецких диаспорских организаций в различных странах. Подчеркнуто, что Шушинская декларация, подписанная 15 июня 2021 года президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым в культурной столице Азербайджана Шуше, также предусматривает тесное сотрудничество диаспор двух стран.