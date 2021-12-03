B рамках визита в Соединенное Королевство состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с членом Палаты лордов Ваджидом Ханом.

В госкомитете haqqin.az рассказали, что в ходе встречи, состоявшейся в Вестминстерском дворце, было отмечено, что Соединенное Королевство является надежным партнером и одним из крупнейших инвесторов Азербайджана, поддерживает территориальную целостность Азербайджана, тесно сотрудничает с ним в Совете Европы, ОБСЕ и других международных организациях. Было подчеркнуто, что в этих двух государствах проводится политика толерантности в отношении этнических меньшинств, приверженности мультикультуральным ценностям.

B рамках визита в Великобританию Фуад Мурадов также встретился с членами Палаты лордов Мохаммедом Шейхом, Курбаном Хуссейном и Малкольмом Брюсом. На встрече состоялось обсуждение возможностей участия британских инвесторов в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.