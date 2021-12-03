Турецкие армяне выступили за нормализацию отношений с Ереваном

Озвучиваемые после 44-дневной войны в Карабах е заявления в поддержку нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном находят поддержку в рядах армянской общины Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе октябрьского визита в освобожденный от оккупации Зангиланский район Азербайджана заявил о наличии благоприятных условий для долгосрочного мира между Азербайджаном, Арменией и Турцией. Об этом пишет Anadolu.

Так, по словам главы Союза армянских фондов Турции Бедроса Шириноглу, после 44-дневной войны в Карабахе на Южном Кавказе изменился баланс сил. Официальная Анкара устами президента Эрдогана озвучила важные заявления в адрес Еревана, пояснил Шириноглу.

«Армяне в Турции очень надеются на нормализацию отношений. Мы надеемся на нормализацию отношений между двумя соседними странами и сближение двух народов. Надеюсь, что позитивная тенденция воплотится в конкретные шаги и раны войны вскоре канут в лету. Турция как ведущая страна региона доведет этот процесс до желаемой точки», - уверен Шириноглу.

Он считает, что истинное лицо сил, выступающих против диалога Анкары и Еревана, со временем станет известно: «Ясно одно. Рано или поздно Турция и Армения наладят дружеские отношения. Ни сегодня, так завтра. Процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией внесет позитивный вклад и в отношения Азербайджана и Армении, ускорив региональное сотрудничество и обеспечив мир».

Шириноглу напомнил, что еще 50 лет назад азербайджанцы и армяне жили в мире, создавая общие семьи: «Наши народы желают мира. Война никому не приносит пользы. Дружба, искренние отношения и торговля пойдут на пользу будущему всех стран региона. К сожалению, кто-то мешает налаживанию теплых отношений в регионе. Турция знает это и учитывает это в своей политике».