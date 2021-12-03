Какой погоды ждать в понедельник
В понедельник, 6 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха составит ночью 6-9, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 12-14 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 761 до 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
На Апшероне в понедельник ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.
В районах Азербайджана день пройдет в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.