Директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа в воскресенье должен совершить визит в США для переговоров с высокопоставленными представителями американской администрации по проблеме Ирана, сообщает Times of Israel.

По данным израильских СМИ, Барнеа будет убеждать руководство США не заключать промежуточного соглашения с Тегераном, которое не предусматривало бы полного возвращения Ирана к полному соблюдению всех условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Вместо этого директор «Моссада» будет добиваться международной поддержки жестких санкций против Тегерана.

Барнеа также подчеркнет, что если сделки с Ираном и удастся добиться, Израиль не будет считать себя связанным ее положениями и продолжит противодействовать ядерной активности Тегерана.

Кроме того, ожидается, что шеф израильской разведки представит американской стороне новую информацию по иранской ядерной программе.