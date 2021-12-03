Теперь уже официально: миллиардер Маск стал бездомным

По информации портала Mansion Global, последним домом основателя Tesla был роскошный особняк 1912 года площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь земли с домом составляет 19 гектаров, на которых располагаются парк, прогулочные тропы и свое водохранилище.

Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск выполнил обещание избавиться от всей недвижимости на планете Земля: как стало известно в воскресенье, 5 декабря, он продал свой последний особняк в калифорнийском Хиллсборо. Первоначально предприниматель просил за него 37,5 млн долларов, но в итоге уступил за 30 млн.

Илон Маск купил поместье в 2017 году за 23,4 млн долларов. Оно одно из крупнейших в Калифорнии. Его в 1912 году построил французский граф Кристиан де Гинье, после того как женился на калифорнийке и переехал в Америку. Семья де Гинье владела поместьем более 100 лет, пока в 2013 году его не выставили на продажу за 100 млн долларов. К 2016 году цену снизили до 29,85 млн долларов, пишут израильские Вести.

Весной 2020 года Илон Маск в Twitter пообещал, что продаст всю свою недвижимость во имя свободы. С тех пор он избавился от четырех домов в Лос-Анджелесе общей стоимостью 60 млн долларов. А теперь и от последней недвижимости.

Сейчас 50-летний миллиардер живет в небольшом сборном домике на 37 кв.м, который арендует у SpaceX в Техасе. В одном из интервью он признался, что настолько увлечен идеей колонизации Марса, что хочет освободить все возможные средства для воплощения этой программы.