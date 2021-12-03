Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 14:12

Саудовская Аравия в ближайшие две недели поместит депозит в размере 3 миллиарда долларов США в Центробанке Пакистана под 4% годовых в рамках поддержки развития пакистанской экономики. Помимо финансового пакета поддержки, Эр-Рияд также поставит Исламабаду нефть на $1,2 миллиарда c отсрочкой платежа.

С шестидесятых годов прошлого столетия казалось, что нет дружбы крепче, чем между Исламабадом и Эр-Риядом. Пакистан был настоящим щитом королевства, предоставляя ему своих военнослужащих, Саудовская Аравия щедро за это платила. Война палестинцев в Иордании в начале 70-х, восстание в Мекке в 1979 году, ирано-иракская война и ввод советских войск в Афганистан – во всех этих событиях пакистанцы и саудиты действовали плечом к плечу, защищаясь, наступая и нередко разворачивая историю в нужное для себя направление. Эр-Рияд помогал Исламабаду более чем щедро, прекрасно осознавая его ценность как союзника: субсидировал пакистанский импорт нефти, предоставлял льготные и зачастую безвозвратные кредиты, а денежные переводы пакистанских рабочих-мигрантов из Саудовской Аравии составляли около четверти от общего объема иностранных денежных переводов в Пакистан.

Но... случился Йемен, когда Исламабад впервые сказал решительное «нет» на предложение саудитов отправить воинский контингент в эту страну. «Воюйте сами, мы в этой авантюре участвовать не будем», - заявили пакистанцы после тщательного анализа йеменской ситуации. Время подтвердило их правоту, Йемен стал болотом, из которого Саудовская Аравия не знает, как выбраться. Но в Эр-Рияде на Исламабад затаили огромную обиду. Огромную настолько, что демонстративно пошли на сближение с Индией, за короткий срок нарастив товарооборот с Нью-Дели до 44 миллиардов долларов, в то время как торговля с Пакистаном застыла на объеме в 3,6 миллиарда. Дальше – больше. Саудовская Аравия промолчала, когда Индия лишила Кашмир его особого статуса, явно дискриминируя местных мусульман. А когда пакистанцы возмутились такой позицией, все же «хранители двух святынь» и все такое, саудиты цинично потребовали от них вернуть миллиард долларов из тех средств, которые они перечислили в качестве финансовой помощи. Деньги для этого возврата тогда Исламабаду дал Китай, еще сильнее привязав к себе пакистанцев, хотя куда уж дальше.

И тут в Эр-Рияде начали понимать, что стратегического партнера в Южной Азии они потеряли, что Исламабад не так уж теперь в них и нуждается, опираясь в экономическом плане на Пекин и Катар, а в геополитическом – на союз Турции и Азербайджана. Саудитам в этом раскладе места не остается. И это бы еще полбеды, но ведь таким образом они теряют свое влияние в тех зонах, где работают Доха, Анкара и Баку. В том же Афганистане, к примеру. Индия, конечно, как экономический партнер для саудитов весьма привлекательна. Рынок для энергоносителей безразмерный, инвестировать можно буквально в любое место – везде будет прибыль. Но не зря говорится, что «старый друг лучше новых двух». Выбрав между индусами и пакистанцами Нью-Дели, Эр-Рияд совершил геополитическую ошибку. Проще говоря – поставил не на того, поскольку «хинди-сауди бхай-бхай» существует только в экономике. А вот в плане расширения влияния Саудовской Аравии в Южной Азии Индия будет Эр-Рияду всячески препятствовать – слишком уж противоположны интересы индуистского националиста Моди и отчаянно борющейся за сохранение своего лидерства в исламском мире династии Саудитов.