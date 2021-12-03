Спикер Госдумы попросил назвать того, кто развалил СССР

Распад СССР — трагедия для всех жителей страны, так как разрушилось все, что они создавали и защищали на протяжении предыдущего времени, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«30 лет назад распался СССР. Это трагедия для всех нас: все, что защищали, строили и создавали на протяжении предыдущего времени, разрушилось», — отметил Володин.

Спикер Госдумы констатировал, что до сих пор высказываются различные мнения на этот счет, и предложил своим читателям принять участие в опросе о причинах распада СССР.

Володин предложил подписчикам пять вариантов на выбор: слабое руководство страны, предательство партийных элит, пустые полки в магазинах, отсутствие конкуренции в политике – монополия на власть одной партии (КПСС) или иностранное вмешательство.

Участие в опросе приняли уже более 11 тыс. пользователей. 54% пользователей выбрали предательство элит , 23% - иностранное вмешательство, 12% - слабое руководство, 10% - отсутствие конкуренции во власти и 1% выбрал пустые полки в магазинах.