Американскую военную базу в Сирии атаковали

Военная база США и западной коалиции, расположенная близ сирийского населенного пункта Эт-Танф, подверглась в воскресенье нападению. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Несколько ударов было нанесено по району близ базы коалиции в Эт-Танфе, расположенной в сирийской провинции Хомс близ границы с Ираком. Сирийское телевидение сообщило, что на территории самой базы слышны звуки нескольких взрывов.

Сведений о возможном причиненном ущербе или пострадавших в результате инцидента пока не поступало.