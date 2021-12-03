Делегация Совета высшего образования Турции в Шуше фото
Делегация Совета высшего образования Турции посетила Шушу. В состав делегации во главе с министром образования Эмином Амруллаевым вошли лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар, председатель Совета по высшему образованию Турции Эрол Озвар, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, ректор UNEC Адалат Мурадов и иностранные исследователи, приехавшие в Азербайджан в рамках Экономического форума UNEC.
В ходе визита гости посетили исторические места города Шуша и ознакомились со многими памятниками культуры, осмотрели Крепостные стены, мечеть Юхары Говхар ага, Дом-музей Бюльбюля.
Гости также совершили прогулку по Джыдыр дюзю и ознакомились с реставрационными и реконструкционными работами, проводимыми в Шуше.