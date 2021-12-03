В Европарламенте выдвинули ультиматум Москве

"Когда Путин пустит в ход оружие, тогда это будет конец газопровода "Северный поток 2", - приводит его слова газета "Хандельсблатт".

Вебер, член баварской партии Христианско-социальный союз, подчеркнул, что в случае вооруженного конфликта ввод в эксплуатацию газопровода должен быть полностью исключен, и будущее правительство ФРГ должно четко это обозначить, передает Интерфакс.

По его словам, нынешняя ситуация с Украиной является "испытанием для НАТО и западной общности, основанной на сходных ценностях". Вебер подчеркнул, что НАТО нужно дать ясно понять, что акции России против Украины будут иметь "высокую цену".