В Гяндже подросток за рулем автомобиля сбил насмерть девочку и погиб сам обновлено
Стали известны подробности тяжелого ДТП, произошедшего в Гяндже. АПА сообщает, что автомобиль, управляемый подростком, сбил девочку на обочине дороги, а затем, потеряв управление, врезался в дерево.
За рулем разбившегося Mercedes находился ученик 11-го класса Ализаде Нуман, а погибла 13-летняя Ибрагимова Назлы.
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В Гяндже произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
АПА сообщает, что легковой автомобиль Mercedes сбил ребенка на обочине дороги, затем машина потеряла управление и врезалась в дерево.
В результате аварии погибли ребенок и водитель автомобиля.