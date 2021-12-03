Семейная трагедия в Шабране: брат убил сестру

В Шабранском районе житель села Чараг Руфат Гулиев убил свою 23-летнюю сестру Наджибу Исаеву.

АПА сообщает, что Гулиев нанес Исаевой многочисленные ножевые ранения.

Полиция ведет расследование.