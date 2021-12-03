Семейная трагедия в Шабране: брат убил сестру
В Шабранском районе житель села Чараг Руфат Гулиев убил свою 23-летнюю сестру Наджибу Исаеву.
АПА сообщает, что Гулиев нанес Исаевой многочисленные ножевые ранения.
Полиция ведет расследование.
В Шабранском районе житель села Чараг Руфат Гулиев убил свою 23-летнюю сестру Наджибу Исаеву.
АПА сообщает, что Гулиев нанес Исаевой многочисленные ножевые ранения.
Полиция ведет расследование.
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